Guilherme Schettine, aos quatro minutos, colocou a formação de Moreira de Cónegos em vantagem, mas João Moutinho repôs o empate, aos 66, antes de Ricardo Horta operar a reviravolta no encontro em que se tornou no futebolista com mais jogos ao serviço dos 'arsenalistas', com 410.

Com a quarta vitória seguida no campeonato, o Sporting de Braga mantém-se no quarto lugar, com 40 pontos, provisoriamente a apenas um do FC Porto, terceiro, que hoje defronta o Rio Ave, enquanto o Moreirense somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer e é 11.º, com 23 pontos.

MO // JP

Lusa/Fim