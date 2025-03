No Municipal de Braga, um golo de Ricardo Horta, aos 17 minutos, assegurou o triunfo dos bracarenses, e deixou as duas equipas empatadas na classificação.

Sporting de Braga e FC Porto seguem ambos com 50 pontos, a seis do Benfica, que hoje venceu o Nacional, e do Sporting, que no domingo visita o Casa Pia.

AO // AO

Lusa/Fim