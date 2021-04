Em Faro, os 'arsenalistas' adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, com um golo do líbio Al Musrati, mas o Farense chegou ao empate ainda na primeira parte, através do brasileiro Pedro Henrique, aos 34. Aos 90+1, o esloveno Sporar garantiu a vitória do Sporting de Braga.

Com esta vitória, o Sporting de Braga, que vinha de dois jogos sem vencer, está em terceiro lugar com 53 pontos, mais dois do que o Benfica, que está ainda a jogar com o Marítimo, enquanto o Farense é 16.º, com 22 pontos.

AJO // AJO

Lusa/Fim