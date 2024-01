Os famalicenses, que estavam há dois jogos sem perder, adiantaram-se no marcador aos 62 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Jhonder Cádiz, mas os 'arsenalistas', que ainda não tinham vencido no ano novo, viraram o marcador com tentos de Cristián Borja, aos 73, e Álvaro Djaló, aos 90+11.

Com esta vitória, os bracarenses chegam aos 36 pontos, a dois do FC Porto, quarto e que ainda vai cumprir o seu jogo na jornada, enquanto o Famalicão ocupa para já o sétimo lugar, com 22 pontos.

