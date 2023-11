O espanhol Álvaro Djaló marcou, aos 36 minutos, o único golo dos 'arsenalistas', que, com o sexto jogo sem perder no campeonato, passam a somar 23 pontos, a cinco do líder Sporting, que joga hoje com o Benfica, segundo, com os mesmos 25 pontos do FC Porto, terceiro.

Sem vencer desde a primeira jornada, o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e é 18.º e último posicionado, com seis pontos.

NFO // NFO

Lusa/Fim