O treinador do Benfica, Bruno Lage incluiu o Sporting de Braga num lote de quatro equipas candidatas a vencer o campeonato, juntamente com os 'encarnados', o Sporting e o FC Porto, algo que Carlos Carvalhal não quis comentar inicialmente, mas que acabou por abordar.

"É tudo muito bonito e toda a gente tem direito a opinião, mas tenho um plantel relativamente curto, com muitos jogadores de formação. Nos últimos jogos, a minha frente de ataque era Roger, Fran Navarro e Gharbi e, no último jogo [com o Farense], não tinha nenhum disponível [Fran Navarro foi titular, mas saiu lesionado aos 23 minutos]", notou.

Carlos Carvalhal, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, da 27.ª jornada, frisou que, por aquele motivo, o contexto do Sporting de Braga é "completamente diferente" do dos adversários mais diretos, considerando implicitamente não ter "uma segunda e uma terceira linhas com capacidade e um plantel para pensar em altos voos".

"Não estou a desvalorizar o plantel, pelo contrário, estou a valorizar. Temos capacidade para ganhar jogos com os jogadores que temos, e já o assumimos, mas é um contexto completamente diferente em relação aos nossos adversários. Foco-me apenas no jogo com o Arouca e depois pensamos no próximo", salientou.

Também sobre a recente declaração de António Salvador, aquando do anúncio da sua recandidatura à presidência do clube, afirmando querer conquistar o título nacional, o treinador reforçou "não querer dispersar-se".

"O meu foco é o dia-a-dia e no que consigo controlar, não me quero dispersar. O treinador está dependente dos resultados, vamos à luta com tudo", disse.

O Arouca venceu em Braga por 3-0 na época passada, mas o técnico revelou que esse jogo não foi abordado durante a semana de trabalho.

"Estamos a viver uma realidade diferente, o adversário também, são treinadores diferentes. Mas, estamos de sobreaviso, todos os jogos são de alerta vermelho e temos que estar ao nosso melhor nível para vencer. Com o apoio dos adeptos, seremos 12", referiu.

O treinador admitiu estar ciente das dificuldades que os minhotos vão enfrentar, mas frisou que o Sporting de Braga "é uma equipa moralizada, joga no seu terreno, vem de uma sequência muito positiva e aproveitou a paragem para recuperar alguns jogadores, como Vítor Carvalho, e subir os índices físicos de outros, como Zalazar.

Roger e Fran Navarro, que, segundo Carvalhal, vai fazer hoje uma "ressonância de controlo para saber o que se passa", estão fora do jogo, mas Gharbi recuperou.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 53 pontos, e Arouca, 13.º, com 29, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

