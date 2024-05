Rony Lopes, aos 90+3 minutos, selou o triunfo bracarense em Guimarães, que assegurou, pelo menos, o quarto lugar do campeonato, em detrimento dos anfitriões, que começaram a vencer, com um golo de Bruno Gaspar, aos 10, permitiram a reviravolta, por Bruma, aos 24, e Ricardo Horta, aos 75, e ainda igualaram por Ricardo Mangas, aos 80.

Com este triunfo, os bracarenses sobem ao terceiro lugar, com 68 pontos, mais dois do que o FC Porto, quarto classificado, que recebe o rival Boavista, no domingo, enquanto o Vitória de Guimarães ficou 'condenado' ao quinto lugar, que dá acesso às rondas preliminares da Liga Conferência Europa, com 60.

JP // JP

Lusa/Fim