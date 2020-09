Os bracarenses não vão contar com o central Raul Silva, castigado com dois jogos, depois de expulso na derrota com o FC Porto (3-1), mas voltam a contar com Paulinho, que falhou, por lesão, a visita ao Dragão.

De fora, continuam Gaitán, reforço para esta época, e Rui Fonte, ainda a contas com lesões.

Do lado do Santa Clara, a equipa chega motivada pelo triunfo na estreia, com o Marítimo (2-0), e o treinador Daniel Ramos pediu um "pensamento coletivo" para um jogo que diz ser muito difícil, frente a um adversário 'reforçado' esta época.

O jogo em Braga tem início marcado para as 20:30 e marca o arranque de uma jornada que se prolonga até segunda-feira e que deverá ter a estreia de Sporting e Gil Vicente, que viram adiado o jogo entre ambos da primeira jornada, devido a casos de covid-19.

Os 'leões' visitam no domingo o Paços de Ferreira (18:30), enquanto o Gil Vicente recebe no mesmo dia o Portimonense (16:00).

Ainda na jornada, o campeão FC Porto disputa no sábado o dérbi portuense em casa do Boavista (21:00), já depois de o Benfica receber na Luz o Moreirense (18:30).

- Sexta-feira, 25 set:

Sporting de Braga - Santa Clara, 20:30

- Sábado, 26 set:

Marítimo -- Tondela, 15:30

Benfica -- Moreirense, 18:30

Boavista - FC Porto, 21:00

- Domingo, 27 set:

Farense -- Nacional, 15:30

Gil Vicente -- Portimonense, 16:00

Paços de Ferreira -- Sporting, 18:30

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21:00

- Segunda-feira, 28 set:

Belenenses SAD -- Famalicão, 19:45

