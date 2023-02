Segundo anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que anunciou o programa da 23.ª, 24.ª e 25.ª jornadas, o encontro será jogado a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Braga.

A ronda 23 realiza-se de 03 a 06 de março, com o líder Benfica a receber o Famalicão no dia de arranque, uma sexta-feira, quatro dias antes de receber o Club Brugge, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nessa jornada, o FC Porto visita Chaves em 04 de março, um sábado, dia em que o Sporting joga na casa do Portimonense, enquanto o Sporting de Braga é anfitrião do Rio Ave, no dia 05.

Quanto à 24.ª ronda, que se disputa de 10 a 13 de março, são os 'dragões' a dar o 'pontapé de saída', recebendo o Estoril Praia numa sexta-feira, já que quatro dias depois são anfitriões do Inter de Milão, para fechar os 'oitavos' da 'Champions'.

Em 11 de março, o Sporting de Braga viaja a Vizela e no dia 12 jogam o Benfica, no reduto do Marítimo, e o Sporting, anfitrião do Boavista.

Na 25.ª ronda, que tem como ponto alto o jogo entre 'arsenalistas' e 'dragões', o Benfica recebe o Vitória de Guimarães em 18 de março, um sábado.

Por seu lado, o Sporting, que se desloca ao reduto do Arsenal em 16 de março, para a segunda mão dos 'oitavos' da Liga Europa, apenas vai disputar o seu jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, em 05 de abril, uma quarta-feira, depois 26.ª ronda.

Segundo a LPFP, este adiamento aconteceu "de forma a cumprir a Alínea d) do nº 5 do art.º 44 e com acordo dos clubes".

Após a ronda 25, a seleção portuguesa concentra-se para preparar os primeiros jogos de apuramento para o Europeu de 2024, com a estreia a acontecer em 23 de março, precisamente em Alvalade, face ao Liechtenstein.

Programa das jornadas 23 a 25: - 23.ª jornada: - Sexta-feira, 03 mar: Boavista - Arouca, 19:00 Benfica - Famalicão, 21:15 - Sábado, 04 mar: Estoril Praia - Vizela, 15:30 Portimonense - Sporting, 18:00 Desportivo de Chaves - FC Porto, 20:30 - Domingo, 05 mar: Gil Vicente - Marítimo, 15:30 Santa Clara - Vitória de Guimarães, 18:00 Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30 - Segunda-feira, 06 mar: Casa Pia - Paços de Ferreira, 20:15 - 24.ª jornada: - Sexta-feira, 10 mar: FC Porto - Estoril Praia, 20:15 - Sábado, 11 mar: Paços de Ferreira - Santa Clara, 15:30 Desportivo de Chaves -- Portimonense, 15:30 Vitória de Guimarães - Arouca, 18:00 Vizela - Sporting de Braga, 20:30 - Domingo, 12 mar: Rio Ave - Gil Vicente, 15:30 Marítimo - Benfica, 18:00 Sporting - Boavista, 20:30 - Segunda-feira, 13 mar: Famalicão - Casa Pia, 20:15 - 25.ª jornada: - Sexta-feira, 17 mar: Santa Clara - Rio Ave, 20:15 - Sábado, 18 mar: Portimonense - Vizela, 15:30 Arouca - Paços de Ferreira, 18:00 Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00 Estoril Praia - Desportivo de Chaves, 20:30 - Domingo, 19 mar: Casa Pia - Marítimo, 15:30 Sporting de Braga - FC Porto, 18:00 Boavista - Famalicão, 20:30 - Quarta-feira, 05 abr: Gil Vicente - Sporting, 20:15

PFO // PFO

Lusa/Fim