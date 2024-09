Para chegar à nova fase de liga da segunda competição de clubes da Europa, os bracarenses tiveram de ultrapassar os também israelitas do Maccabi Petah Tikva (7-0 no agregado das duas mãos), os suíços do Servette (2-1) e os austríacos do Rapid Viena (4-3), num percurso com apenas dois empates em seis encontros.

Depois de ser eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo Steaua Bucareste, o Maccabi Telavive 'caiu' para a Liga Europa, afastando os lituanos do Panevezys e os sérvios do Backa Topola para chegar à fase principal.

O Sporting de Braga apenas venceu um dos últimos quatro encontros em todas as competições e vai encontrar um conjunto israelita numa série de oito vitórias consecutivas, quatro no campeonato, que o deixam na liderança isolada.

O primeiro encontro entre as duas equipas está marcado para as 20:00 e vai ser arbitrado pelo esloveno Matej Jug.

O Maccabi Tevavive vai ainda defrontar o FC Porto, que na quarta-feira perdeu em casa do Bodo/Glimt por 3-2, na Liga Europa, na oitava e última jornada, em 30 de janeiro de 2025.

Ainda hoje, os turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português José Mourinho, recebem os belgas do Union St. Gilloise, num dos primeiros jogos do dia, marcado para as 17:45.

