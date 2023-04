Os 'dragões', campeões nacionais, venceram o clássico, no sábado, por 2-1, reduzindo para sete a desvantagem pontual para o Benfica, e distanciando-se provisoriamente dos bracarenses.

Caso vença o último jogo do dia, marcado para as 20:30, o Sporting de Braga repõe em dois pontos o atraso para o FC Porto e reduz para nove a desvantagem para o Benfica.

Pela frente, os comandados de Artur Jorge vão ter pela frente o Estoril Praia, 15.º classificado e primeiro acima dos lugares em risco de despromoção, que voltou às vitórias na jornada passada, frente ao Gil Vicente, depois de seis derrotas seguidas.

Antes, o Arouca, quinto com 41, procura aproveitar a derrota na visita ao Boavista do Vitória de Guimarães, na receção ao 'aflito' Marítimo, 16.º e antepenúltimo, com 19, a partir das 15:30.

Pouco depois, Rio Ave e Famalicão, nono e 10.º com 33 pontos, procuram assegurar posições mais tranquilas na classificação, nas visitas a Portimonense, 14.º com 26, e Paços de Ferreira, 17.º com 17, ambos marcados para as 18:00.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 abr:

Santa Clara -- Vizela, 0-1

Benfica - FC Porto, 1-2

Boavista - Vitória de Guimarães, 2-1

- Sábado, 08 abr:

Arouca -- Marítimo, 15:30.

Paços de Ferreira -- Famalicão, 18:00.

Portimonense -- Rio Ave, 18:00.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:30.

- Domingo, 09 abr:

Casa Pia -- Sporting, 18:00.

- Segunda-feira, 10 abr:

Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20:15.

