Na parte final do jogo, que os famalicenses venceram por 2-1, registaram-se agressões entre adeptos do Sporting de Braga na bancada poente do Estádio Municipal de Braga, que causaram um ferido e um detido e obrigaram à intervenção policial.

O clube liderado por António Salvador reagiu hoje em comunicado referindo que os espetadores envolvidos foram identificados e que pondera aplicar sanções ao abrigo dos seus estatutos, que podem ir até à expulsão de sócios do clube, confirmando-se essa condição.

"O Sporting de Braga vai acompanhar o decurso dos processos instaurados, aguardando pela sua conclusão. O clube não exclui, sem prejuízo do exercício da autoridade por parte das entidades competentes, a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos", pode ler-se.

Para os responsáveis 'arsenalistas', "os incidentes verificados merecem total repúdio e condenação pública por parte do clube, que assim reforça a importância de identificar e isolar os protagonistas de tais atos, impedindo que deles resulte qualquer extrapolação face ao excelente e saudável ambiente que se vem verificando no Estádio Municipal".

Segundo a mesma nota, o "clube informará sobre as decisões que vier a tomar com o intuito de salvaguardar os direitos e garantias dos sócios e adeptos do Sporting de Braga".

Na sexta-feira, no primeiro jogo da edição 2023/24 da I Liga, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador aos nove minutos, por Ricardo Horta, mas os forasteiros deram a volta ao marcador, com tentos de Afonso Rodrigues, aos 67, e Aranda, aos 90+5.

GYS // PFO

Lusa/Fim