Os bracarenses foram eliminados da Liga Europa, no play-off de acesso aos 'oitavos', pelos azeris do Qarabag, apesar de terem vencido por 3-2, na quinta-feira, já que na primeira mão perderam, em casa, por 4-2.

Artur Jorge recusa que tenha sido das piores eliminações da história dos 'arsenalistas', mas admite que a equipa "poderia ter passado [esta eliminatória] face ao que é a qualidade do adversário".

Faltam 12 jogos para o Sporting de Braga terminar a época e o treinador vai exigir neles, a começar por si próprio, "ambição, dedicação e trabalho para atingir os objetivos" que a equipa tem pela frente.

"Queremos conservar o quarto lugar, mas nunca perder a capacidade de chegar mais longe, devemos ter essa ambição, mas temos que ser competentes para o conseguir", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, na segunda-feira, na 23.ª jornada da I Liga.

O treinador recusou a ideia de que o Sporting de Braga esteja a passar por uma espiral negativa, tendo destacado que nos últimos oito jogos, a equipa somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

"Como bloco de jogos, em termos de resultados, não é mau. Não pode ser considerado como espiral negativa. Estamos é a vivenciar uma carga negativa de expectativas que tem pesado muito na equipa e temos sentido dificuldades em sair dela. Tem havido pouca valorização em relação ao que temos feito e mais críticas e isso tem tido peso, temos de mudar isso", disse.

Artur Jorge admitiu alguma menor disponibilidade física pelo jogo 'europeu' de quinta-feira e também pela longa viagem até ao Azerbaijão e explicou que as críticas que tem feito aos jogadores publicamente fá-las antes internamente.

"Aquilo que faço convosco nunca faço antes de falar com os jogadores, e há um reconhecimento deles. Percebemos que temos tido alguns erros individuais, têm sido por demais esta época, e isso faz com que tenhamos sido penalizados. É uma crítica que faço externamente, mas sou bem mais duro internamente. Não é para nós um tabu e temos de fazer melhor, cada um de nós", disse.

O técnico admitiu ainda que a equipa em "sofrido muitos golos para o que seria aceitável nesta altura".

"Trabalhamos em cima disso, já falámos dos erros individuais que nos têm penalizado, há erros coletivos naturalmente, eu como treinador também poderei ter responsabilidade neles, há mérito dos adversários. Se antes sofríamos, mas marcávamos mais, agora temos marcado menos. Temos poucos jogos em que não sofremos golos, ou só um, e isso é difícil de explicar", disse.

Artur Jorge disse esperar dificuldades diante de um "adversário muito forte" e que a jogar em casa é sempre muito difícil para os minhotos pela "sua qualidade e combatividade".

"Antevemos dificuldades, mas preparamo-nos para as superar. O Boavista tem um 'onze' muito forte, queremos contrariar as suas dinâmicas e igualar o adversário em termos de compromisso e missão para termos o resultado que queremos", disse.

Ricardo Horta ainda está em dúvida e só à hora de jogo se saberá se pode ser opção. De fora, ficam Adrián Marín, ainda lesionado, e Álvaro Djaló, castigado.

Bruma regressou de lesão em Baku, mas jogou mais tempo do que estava previsto, dado o prolongamento, explicou o técnico.

"Sabíamos que era um risco pelo défice físico que apresentava. Fez 60 minutos, o que era muito para a sua condição, estamos a tentar perceber a sua capacidade de recuperação para ver a forma como o podemos usar", disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Boavista, 12.º, com 24, defrontam-se a partir das 20:30 de segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação de futebol do Porto.

GYS // NFO

Lusa/Fim