As duas equipas estão separadas na tabela classificativa por apenas uma posição e um ponto: os minhotos são quartos classificados, com 22 pontos, e os estorilistas são quintos, com 21.

"Temos muito respeito pelo Estoril Praia. É uma equipa muito bem orientada pelo Bruno Pinheiro, com um futebol muito marcado, que espelha bem a personalidade e as ideias do treinador e isso reflete-se dentro de campo. Ainda não perdeu fora, mas vai defrontar um Braga moralizado e confiante, que nos últimos quatro jogos em casa fez 17 golos. A nossa expectativa é de vencer e querer destronar pela primeira vez o Estoril fora do seu reduto", disse Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa.

Os bracarenses começam, no domingo, um ciclo intenso de sete jogos, para quatro competições, em pouco mais de três semanas.

André Horta disse, na quinta-feira, que os jogadores gostam de jogar de três em três dias, mas o treinador 'emendou' o seu médio: "Eles gostam de jogar de quatro em quatro dias, não de três em três, para a recuperação ser quase completa. Quando é de três em três dias é um desafio muito difícil para um treinador", notou.

A vitória diante do Vizela, na terça-feira, por 4-1, "foi bem conseguida" e qualquer triunfo "moraliza", notou.

"Mas este jogo tem uma história completamente diferente, temos que ser humildes, correr muito e trabalhar muito, jogar bem, temos que estar ao nosso melhor nível para bater este Estoril", reforçou.

Na quinta-feira, o Sporting de Braga recebe o Estrela Vermelha e tem que ganhar aos sérvios para se apurar diretamente para a fase seguinte da Liga Europa, mas Carlos Carvalhal garantiu não ter "um pingo de preocupação" com esse jogo porque o "afastamento [entre eles] permite uma recuperação completa aos jogadores".

"Tirando os lesionados, vamos ter os jogadores com capacidade para disputar o jogo em igualdade de circunstâncias, não faz sentido pensar no jogo seguinte", disse.

O nome de Carlos Carvalhal tem sido associado ao Flamengo e o técnico, apesar de frisar ter contrato com o Sporting de Braga, disse não ficar indiferente a essas notícias.

"Com frequência há abordagens e digo sempre que tenho contrato e que têm que falar com o senhor António Salvador, tem acontecido recorrentemente e é essa a minha posição. Se gostamos de ver o nosso nome associado a um dos maiores clubes do mundo como o Flamengo? É óbvio que não fico indiferente, é um enorme orgulho, mas estou sempre nas mãos do meu presidente António Salvador", disse.

O clube informou ainda que todo o plantel realizou testes antigénio de despiste ao coronavírus hoje de manhã e que todos os jogadores tiveram resultado negativo.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 22 pontos, e Estoril Praia, quinto, com 21, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

