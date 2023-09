Separados por cinco pontos na tabela classificativa, o Sporting de Braga ocupa a sexta posição, com 10, e o Estrela da Amadora a 13.ª, com cinco, as equipas defrontam-se na Reboleira após alcançarem resultados distintos na ronda anterior.

O Braga goleou em casa o anterior líder do campeonato Boavista (4-1), enquanto o Estrela da Amadora cedeu um empate 2-2 na deslocação ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que somou assim o primeiro ponto, num jogo em que esteve a vencer por 2-0.

A formação 'arsenalista' pretende dar continuidade frente ao Estrela da Amadora à exibição e resultado com o Boavista, para transmitir a confiança necessária para o encontro de terça-feira com o Union Berlim, na Alemanha, relativo à segunda jornada da Liga dos Campeões.

O Estrela da Amadora, que esta temporada regressou à I Liga, ainda só venceu um jogo, em casa com o Estoril Praia (2-1), tem como missão somar pontos frente ao Sporting de Braga, para evitar correr o risco de cair em zona de despromoção.

O emblema da Amadora ocupa o 13.º posto, com cinco pontos, em igualdade pontual com Portimonense (14.º), Vizela (15.º) e Rio Ave (16.º), este último já na antepenúltima posição de disputa das eliminatórias de despromoção. Estoril é 17.º, com quatro, e Chaves é 18.º, com um.

O jogo 'grande' da ronda está marcado para sexta-feira, com a receção do campeão Benfica ao FC Porto.

Programa da sétima jornada:

- Quinta-feira, 28 set:

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 20:15

- Sexta-feira, 29 set:

Benfica - FC Porto, 20:15

- Sábado, 30 set:

Vizela -- Portimonense, 15:30

Boavista -- Famalicão, 18:00

Farense -- Sporting, 20:30

- Domingo, 01 out:

Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Rio Ave - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 02 out:

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15

APS // NFO

Lusa/Fim