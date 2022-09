Os golos de Vitinha (83 minutos) e Ricardo Horta (90+5) deram a vitória aos bracarenses, ainda invictos esta temporada e que aproveitaram o empate do FC Porto com o Estoril Praia (1-1) para passar a ter três pontos de avanço sobre o terceiro classificado, mantendo-se a dois pontos do líder Benfica.

O Vizela não vence há seis encontros no campeonato e mantém-se com cinco pontos, na 15.ª posição.

