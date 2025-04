O clube minhoto oferece à equipa das 'quinas' um terço das 15 atletas convocadas para a participação na Golden League europeia de 2025, a primeira de Portugal na competição, após a vitória histórica na final da Silver League de 2024, sobre a Finlândia.

Portugal inicia o percurso no Torneio 4, na Suécia, onde jogará com a seleção anfitriã e a Roménia, entre 30 de maio a 01 de junho, recebendo depois o Torneio 5, em Santo Tirso, entre 06 e 08 de junho, no qual defrontará a Ucrânia e a Eslovénia, antes de terminar a fase de grupos na Hungria, entre 13 a 15 de junho, frente às magiares e a Montenegro, no Torneio 9.

"A histórica conquista da Silver League marca um momento importante, mas o verdadeiro desafio começa agora: consolidar esta equipa jovem, para assegurar a permanência na Golden League a longo prazo e competir em provas que elevem o seu prestígio", observou Hugo Silva.

As quatro seleções com melhor desempenho na primeira fase da prova apuram-se para a 'final four' da edição de 2025, marcada para 28 e 29 de junho, em Angelholm, na Suécia, onde as nórdicas poderão defender o título conquistado no ano passado.

A seleção liderada por Hugo Silva inicia os trabalhos de preparação no início de maio, no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, que será o palco do Torneio 5.

Lista de convocadas:

- Distribuidoras: Ana Figueiras (Sporting de Braga) e Mariana Garcez (Benfica).

- Líberos: Raquel Moreno (Vitória de Guimarães) e Matilde Calado Rodrigues (Sporting de Braga).

- Opostas: Maria Reis Lopes (Sporting de Braga) e Júlia Kavalenka (Volley Talmassons, Ita).

- Zona 4: Alice Clemente (Benfica), Ana Rui Monteiro (FC Porto), Margarida Maia (Sporting de Braga), Leonor Coelho (Sporting de Braga) e Sofia Gouveia (Castêlo da Maia).

- Centrais: Amanda Cavalcanti (Sporting), Joana Garcez (Benfica), Raissa Cassamá (Vitória de Guimarães) e Marlene Pereira (Leixões).

