Sporting de Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães integram uma lista de 13 emblemas sob os quais foram impostas medidas disciplinares por terem dívidas em atraso, segundo o comunicado divulgado hoje, dando conta da avaliação de não dívida definida nos regulamentos de licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira da UEFA, por parte do órgão de controlo financeiro do organismo (CFCB).

Fonte da SAD bracarense informou que a multa de 40.000 euros foi paga de imediato, pelo que a situação está já regularizada.

Já FC Porto e Vitória de Guimarães arriscam ficar fora das competições europeias de futebol, por incumprimento do 'fair play' financeiro da UEFA.

Os 'dragões' foram multados em 1,5 milhões de euros e exclusão das competições europeias por uma época, com pena suspensa por dois anos, tal como os vimaranenses, sob probatório de uma temporada e multados em 200 mil euros.

FC Porto, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga foram dos 11 clubes que não recorreram das decisões disciplinares, tendo em conta os três momentos de avaliação, em julho e outubro de 2023 e em janeiro de 2024, ficando, segundo a UEFA, evidente que, em março último, não iriam cumprir os requisitos para participar nas competições europeias de clube.

Ainda de acordo com a UEFA, aos 11 clubes, que "não recorreram da decisão da CFCB, foram aplicadas as multas por terem contas a pagar em atraso e/ou declaração incorreta de informações de contas a pagar".

O FC Porto foi o clube mais penalizado, com uma multa de um milhão e meio de euros, o Vitória de Guimarães de 200 mil euros e o Sporting de Braga de 40 mil euros, ainda de acordo com o comunicado de hoje da UEFA, detalhando que estes valores consideraram os valores vencidos na época 2023/24, bem como as agravantes e atenuantes.

Mais uma vez segundo a UEFA, por reincidência, por dívidas vencidas há mais de 90 dias durante a época e ou por incumprimentos dos critérios de licenciamento dos clubes, o FC Porto e o Vitória de Guimarães foram punidos com suspensão das competições europeias, com pena suspensa, por uma época, na próxima edição que se apurarem (ou seja, 2025/26, 2026/27 e 2027/28).

"Para o FC Porto, a exclusão fica suspensa por um período probatório de duas épocas e só será aplicada caso o clube não cumpra os requisitos de solvência nas épocas 2024/25 e 2025/26", lê-se no referido comunicado, ao passo que para os vitorianos "a exclusão fica suspensa por um período probatório de uma época e só será aplicada se o clube não cumprir os requisitos de solvência na época 2024/25".

CSKA Sófia (Bul), Dinamo Tbilisi (Geo), Partizan Belgrado (Ser), Galatasaray (Tur), Betis (Esp), Ordabasy Shymkent (Caz), Riga FC (Let) e FK Auda (Let) foram os clubes que aceitaram as multas impostas, enquanto Adana Demirspor (Tur) e FC Shakhtyor (Biel) foram os emblemas que recorreram, tendo a instância de apelo confirmado os castigos de afastamento das competições europeias por um ano, assim como uma multa de aproximadamente um milhão de euros ao clube bielorrusso.

