A equipa bracarense, que somou assim a terceira vitória consecutiva, segunda para o campeonato, chegou ao intervalo já a ganhar por 2-0, depois dos golos de Gabri Martínez, aos 31 minutos, e Gharbi, aos 38, com Ricardo Horta a ampliar, aos 66, e Bruma a fechar a contagem, aos 90+3, perante um Rio Ave que somou o terceiro encontro seguido sem vencer.

Com esta vitória, o Sporting de Braga fecha a jornada no quinto posto, com 14 pontos, enquanto o Rio Ave é 12.º, com sete.

