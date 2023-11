O 'algarvio' Pedrão, aos 10 minutos, inaugurou o marcador no Estádio Municipal de Braga, mas Ricardo Horta (48), Al Musrati, de grande penalidade (52), e Álvaro Djaló (59) asseguraram a reviravolta no marcador para os bracarenses, que ainda viram Banza fazer um 'hat-trick' (aos 83, de grande penalidade, 87 e 90), para isolar-se como melhor marcador do campeonato, com 10 golos.

O Sporting de Braga sobe provisoriamente a quarto da I Liga, com 20 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que no domingo visita o Moreirense, enquanto o Portimonense, que vinha de uma vitória, continua em 10.º, com 11.

AMG // AMG

Lusa/Fim