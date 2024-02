Um 'bis' de Simon Banza (42 e 62 minutos), que igualou o sueco do Sporting Viktor Gyökeres na liderança dos melhores marcadores, ambos com 17 golos, e tentos de Abel Ruiz (44) e Zalazar (72) ditaram a goleada dos bracarenses, que somaram o segundo triunfo consecutivo para o campeonato e atenuaram assim a eliminação recente da Liga Europa, frente a um Boavista que somou o segundo desaire seguido e mantém-se ainda em zona incómoda na tabela.

Com esta vitória, o Sporting de Braga reforça o quarto lugar na prova, com 46 pontos, mais cinco do que o quinto, o Vitória de Guimarães, e a apenas três do terceiro, o FC Porto, enquanto os 'axadrezados' estão no 12.º posto, com 24 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, 16.º classificado, lugar de disputa do play-off de manutenção.

