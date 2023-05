Este empate, conseguido já nos descontos pela formação da cidade do Porto, dá ao 'vizinho' FC Porto a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que o conjunto de Artur Jorge soma 75 pontos, a quatro dos 'dragões', que jogam hoje em casa do Famalicão em busca de manter viva a 'chama' do título.

Os minhotos pareciam encaminhar-se para a vitória na despedida dos 'axadrezados' dos jogos em casa, em dia de festa pelos 120 anos do clube, graças a um autogolo do internacional norte-americano Reggie Cannon, aos 59 minutos.

Antes, Yusupha já tinha visto um golo anulado para a equipa de Petit, que esteve nas bancadas do Bessa, suspenso, e os boavisteiros não desistiram, chegando mesmo ao golo, por intermédio do avançado da Gâmbia, aos 90+3.

O Braga não confirma desde logo a presença na terceira pré-eliminatória da 'Champions', mas entrega a entrada direta aos 'azuis e brancos', que já assinalaram o momento nas redes sociais destacando a 27.ª participação naquela competição europeia, e deixa 'sonhar' o Sporting, que no domingo recebe o líder Benfica e está a cinco pontos, podendo ainda somar seis.

Os 'axadrezados', por seu lado, somaram o segundo jogo sem ganhar e subiram provisoriamente a nonos, com 41 pontos, estando já sem hipóteses de chegar à Europa mas tranquilos antes da despedida de 2022/23.

Quem confirmou hoje a presença nas competições europeias na próxima temporada foi o Arouca, que bateu em casa o Desportivo de Chaves graças a um golo solitário do guineense Morlaye Sylla, de penálti aos 63.

O tento permitiu aos arouquenses subirem provisoriamente ao quinto lugar, com 51 pontos, contra 50 do Vitória de Guimarães, que no domingo recebe o vizinho Gil Vicente, e garantirem desde já o acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa em 2023/24.

Se a equipa de Armando Evangelista vai a caminho da Europa, os flavienses não se inscreveram nas competições europeias e somam 46 pontos, já não conseguindo mais do que o sétimo lugar que atualmente ocupam.

Em Ponta Delgada, nos Açores, foi um já despromovido Santa Clara que conseguiu o quinto triunfo da época, o segundo nos últimos três encontros, na receção ao Portimonense, que é 13.º com 34 pontos e já sabe que não desce.

Depois de o Marítimo ocupar, na sexta-feira, a posição de play-off de manutenção, relegando desde logo açorianos e o Paços de Ferreira para a II Liga, os insulares somaram três 'inglórios' pontos hoje graças a um tento solitário de Andrezinho.

