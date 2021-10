Depois do grupo dos 'arsenalistas', que inclui Jordan Santos, o melhor jogador do mundo, candidato a renovar o troféu este ano, em gala no Dubai, o Sporting tem três futebolistas convocados, a Casa Benfica de Loures dois e o GRAP um.

Portugal integra o grupo A, no qual começa por defrontar o Senegal, seguindo-se os Emirados Árabes Unidos e, finalmente, a Espanha, enquanto na 'poule' B competem a Rússia, Irão, Japão e Paraguai.

Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais, que se realizam em 05 de novembro, um dia antes da final.

Tricampeão da Europa, Portugal procura a sua primeira Taça Intercontinental, sendo que nas três participações anteriores se destacou a chegada à final em 2017, perdida para o Brasil.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Elinton Andrade (Casa Benfica de Loures) e Tiago Petrony (Sporting).

Fixos: André Lourenço (Sporting de Braga), Bruno Torres (Sporting de Braga) e Bernardo Lopes (GRAP).

Alas: Bê Martins (Sporting de Braga), Jordan Santos (Sporting de Braga), Rúben Brilhante (Sporting de Braga) e Rodrigo Pinhal (Sporting).fo

Pivôs: Léo Martins (Sporting de Braga), João Gonçalves 'Von' (Sporting) e Miguel Pintado (Casa Benfica de Loures).

RBA // RPC

Lusa/Fim