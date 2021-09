O Sporting de Braga é o único representante português na Liga Europa, prova que disputa pela sétima vez e que esta temporada sofreu alterações, com o primeiro lugar de cada agrupamento a valer agora o acesso direto aos oitavos de final, enquanto os segundos classificados disputam os '16 avos'.

Por isso mesmo, o encontro em Belgrado poderá ter bastante peso na campanha da equipa de Carlos Carvalhal na procura pelo primeiro lugar, embora os sérvios estejam longe do poderio que ostentaram nos anos 90, quando conquistaram a Taça dos Campeões europeus (1990/91).

Mesmo assim, o Estrela Vermelha, liderado pelo lendário Dejan Stankovic, uma das maiores figuras de sempre da Sérvia e do futebol da antiga Jugoslávia, recebe o Sporting de Braga com o estatuto de campeão do seu país nas últimas quatro temporadas.

Os bracarenses venceram o último duelo com os sérvios, por 2-0, em casa, na fase de grupos da Taça UEFA de 2007/08, com golos de Linz e Wender, após a eliminação na primeira ronda da mesma prova em 2005/06, com dois empates, a zero em Belgrado e a um em Braga.

O encontro está agendado para as 17:45 (horas de Lisboa).

No outro duelo do Grupo F, na Dinamarca, o Midjtjylland recebe a formação búlgara do Ludogorets, que conta com os portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves.

