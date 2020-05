"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vê nesta decisão do alargamento para vinte equipas uma oportunidade para se reafirmar a aposta nas jogadoras portuguesas, à semelhança do que é feito no Sporting Clube de Portugal através do seu projeto pioneiro de formação, conferindo-lhes mais competitividade", refere o comunicado da SAD leonina.

Por outro lado, o clube "aguarda que a breve trecho seja decidida e comunicada a forma como se irá apurar a equipa que representará Portugal na Liga dos Campeões feminina".

O campeonato feminino de futebol terá mais oito equipas na próxima época, de 2020/21, passando de 12 para 20 clubes, informou hoje a FPF.

A medida, que será, posteriormente, parcialmente revertida, visa a médio prazo apoiar os clubes, que podem ser especialmente afetados, numa fase em que ainda se desenvolvem, pelos efeitos colaterais à pandemia da covid-19.

Esta época, face à crise sanitária existente com o novo coronavírus e a suspensão dos campeonatos, a FPF decidiu em 08 de abril "dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores".

O Benfica liderava a competição, com os mesmos pontos do Sporting, sendo o Sporting de Braga, campeão em título, terceiro classificado.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

