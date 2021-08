Nesta ronda, destaque ainda para o duelo sempre 'quente' do Minho entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, no domingo, no Municipal de Braga.

Dos três 'grandes', na teoria, o Sporting, que divide a liderança com o Benfica, parece ter a missão mais complicada, apesar de o Famalicão estar a ter um início de campeonato desastroso, com apenas derrotas nas primeiras três jornadas.

Contudo, na última temporada, em que o Sporting conquistou o título nacional, o Famalicão, juntamente com o FC Porto, foram as duas equipas que a formação comandada por Rúben Amorim não conseguiu vencer nos dois encontros na I Liga.

Aliás, os 'leões' nunca bateram o Famalicão desde que o emblema regressou ao principal escalão, após longa ausência, com dois empates e duas derrotas. Em casa, registou uma igualdade (1-1 em 2020/21)) e um desaire (1-2 em 2019/20) e fora aconteceu o mesmo (2-2 em 2020/21 e 3-1 em 2019/20).

Por isso mesmo, o encontro de sábado promete ser um teste 'duro' para a equipa de Rúben Amorim, que está a fazer um excelente arranque de campeonato, para já totalmente vitorioso, com sete golos marcados e apenas um sofrido, e também com um conjunto de boas exibições.

Por seu lado, o Famalicão, de Ivo Vieira, acompanha o Belenenses SAD, último adversário do Sporting e que saiu de Alvalade derrotado por 2-0, na dupla de equipas ainda sem qualquer ponto somado, depois de desaires com Arouca (2-1), FC Porto (2-1) e Paços de Ferreira (2-0).

O encontro está agendado para sábado, às 20:30, já depois de, no mesmo dia, o FC Porto receber o Arouca, às 18:00, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição está obrigada a regressar às vitórias depois de ter 'tropeçado' na Madeira perante o Marítimo (1-1).

Otávio, lesionado, é baixa certa nos 'dragões', que vão encontrar um adversário historicamente 'agradável' e que só uma vez conseguiu ganhar no Dragão, em 2015/16, por 2-1, numa temporada problemática para o FC Porto, em que teve três treinadores.

Também às 18:00, mas no domingo, o Benfica recebe na Luz o Tondela, dias depois de ter alcançado um dos grandes objetivos desportivos e também financeiros da temporada, a entrada na Liga dos Campeões, depois um empate a zero no campo do PSV Eindhoven.

Como tem sido hábito, e após um jogo intenso nos Países Baixos, em que os 'encarnados' atuaram com menos uma unidade durante mais de 60 minutos, o técnico Jorge Jesus deverá fazer algumas alterações no 'onze' perante um adversário que vem de duas derrotas seguidas.

O Tondela começou muito bem a I Liga, com um triunfo caseiro sobre o Santa Clara, por 3-0, mas depois caiu em Vizela (2-1) e na receção ao Portimonense (3-0).

Nos últimos anos, o Tondela até tem criado algumas dificuldades ao Benfica na Luz, com um nulo alcançado em 2019/20 e um triunfo (3-2) em 2017/18.

À mesma hora, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, ambos com triunfos importantes na última ronda, defrontam-se no Minho, num dos duelos mais aguardados pelos adeptos dos dois emblemas.

Na terceira jornada, a equipa de Carlos Carvalhal alcançou um triunfo suado no campo do Moreirense (3-2), com o golo da vitória a aparecer só aos 90+5 minutos, por Ricardo Horta, enquanto a formação de Pepe goleou o Vizela, por 4-0, com todos os golos a serem alcançados nos últimos 20 minutos da partida.

O Braga tem sido dominador no clássico do Minho e leva cinco triunfos consecutivos, num total de sete vitórias e um empate nos últimos oito embates. É preciso recuar até janeiro de 2017 para encontrar o último triunfo do Guimarães.

A jornada arranca na sexta-feira com o Belenenses SAD - Moreirense, às 19:00, num embate entre equipas ainda sem vitórias, e depois com o Estoril-Praia, em 'grande' no regresso à I Liga, a receber o Marítimo.

Desta vez, e a antes da interrupção para os jogos de seleções, a ronda termina no domingo, no Algarve, com o embate entre Portimonense e Paços de Ferreira, às 20:30.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 27 ago:

Belenenses SAD - Moreirense, 19:00

Estoril Praia - Marítimo, 21:15

- Sábado, 28 ago:

Vizela - Boavista, 15:30

FC Porto - Arouca, 18:00

Famalicão - Sporting, 20:30

- Domingo, 29 ago:

Benfica - Tondela, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18:00

Santa Clara - Gil Vicente, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Portimonense - Paços de Ferreira, 20:30

LG // JP

Lusa/Fim