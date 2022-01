Os 'leões' tiveram em Michah Downs um jogador decisivo, de mão 'quente' e sangue 'frio', ao somar 19 pontos, incluindo um 'triplo' a 51 segundos do final, depois de o FC Porto reduzir a diferença para três pontos (77-74).

A formação de Luís Magalhães, que espera pelo vencedor do embate entre Benfica e Oliveirense, venceu os 'dragões' pela primeira vez na presente temporada, depois de dois desaires para o campeonato (72-78 em casa e 59-66 fora).

Os 'verde e brancos' chegaram ao fim do primeiro quarto a vencer por 23-16, fruto da maior concentração inicial, que permitiu desequilibrar o marcador com um parcial de 7-0 na primeira metade do período e outro de 10-2 na segunda.

Moncho Lopez assistiu à superioridade do rival sem 'queimar' qualquer pausa técnica, mas, entre os dois primeiros períodos, corrigiu as ações e, sobretudo, a atitude da equipa, que com um parcial 'demolidor' de 17-1 em pouco mais de cinco minutos, passou para a frente do marcador (33-24).

Na segunda metade do segundo período, o Sporting respondeu, com um parcial de 13-5, e chegou ao intervalo com uma desvantagem de apenas três pontos (40-37).

A recuperação, de resto, 'embalou' o conjunto de Alvalade para a segunda parte e o Sporting chegou ao final do terceiro período novamente na frente do marcador (63-57), muito por culpa de um parcial de 18-7, para uma vantagem de oito pontos (55-47), que foi conservando.

Até pela incerteza dos três primeiros períodos, estava tudo em aberto para os 10 minutos finais, mas os campeões nacionais conseguiram manter a vantagem de seis pontos até ao final, graças aos 'nervos de aço' de Downs, o MVP do encontro, que não vacilou quando o FC Porto reduziu a desvantagem para apenas três pontos a um minuto e seis segundos da 'buzina'.

Os 'leões', única equipa na 'final four' da Taça Hugo dos Santos que ainda não venceu esta competição, disputam a final no domingo, às 18:00, frente ao vencedor do encontro entre Benfica e Oliveirense.

Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.

Sporting-FC Porto, 82-76.

Ao intervalo: 37-40.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Pedro Gouveia e José Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting: Travante Williams (6), Shakir Smith (13), João Fernandes (5), Joshua Patton (11) e Micah Downs (19). Jogaram ainda Miguel Cardoso, António Monteiro (6),Tannr Omlid (10), Daniel Relvão (9) e Diogo Araújo (3).

Treinador: Luís Magalhães.

- FC Porto: Rashard Odomes (13), Brad Tinsley (11), Max Landis (17), Miguel Queiroz (10) e Jonathan Arledge (11). Jogaram ainda Vadyslav Voytso, Francisco Amarante, Markus Loncar (4) e João Maia (10).

Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 13-12 (05 minutos), 23-16 (primeiro período), 24-30 (15 minutos), 37-40 (intervalo), 51-44 (25 minutos), 63-57 (terceiro período), 69-64 (35 minutos) e 82-76 (resultado final).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.

SYL // PFO

Lusa/Fim