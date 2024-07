Este foi o primeiro jogo particular do dia para a equipa 'leonina', que às 20:30 defronta os espanhóis do Sevilha no Estádio Algarve.

O dianteiro nórdico, que tinha regressado sábado aos treinos após ter sido operado ao joelho no final de maio, marcou os três tentos dos 'leões'.

O campeão português alinhou com Diogo Pinto, Matheus Reis, Debast, Gyökeres, Marcus Edwards, Dário Essugo, Fresneda, Mateus Fernandes, Hjulmand, João Muniz e Geovany Quenda, segundo nota publicada no sítio oficial na internet dos 'leões'.

Jogaram ainda Diego Calai, Gonçalo Inácio, Mauro Couto e Afonso Moreira.

Após cinco jogos particulares nesta pré-temporada, a formação de Rúben Amorim soma três vitórias e dois empates.

Depois do encontro frente ao Sevilha, no fecho do estágio algarvio, os 'verde e brancos' defrontam os espanhóis do Athletic Bilbau, no sábado, no jogo do Troféu Cinco Violinos, de apresentação do plantel aos adeptos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A estreia oficial dos 'leões' está marcada para 03 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.

Já o Farense soma dois triunfos, um empate e duas derrotas na pré-época, voltando a jogar no sábado, frente ao Moncarapachense, do Campeonato de Portugal.

