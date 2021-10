No estádio do Restelo, o Sporting apontou o primeiro golo logo aos dois minutos, por Tiago Tomás, com o avançado a 'bisar' aos 68. Depois, Jovane Cabral, de penálti, aos 77, e Nuno Santos, também de grande penalidade, aos 80, ampliaram a vantagem.

O Sporting, atual campeão nacional, já venceu a Taça de Portugal por 17 vezes e está na quarta eliminatória da prova, que tem a final agendada para o dia 22 de maio de 2022.

