Com este resultado o Sporting, que divide o segundo lugar com o Sporting de Braga, com 39 pontos, aproxima-se do Benfica, que lidera a prova, com 48.

Perante 27.221 espetadores, um novo recorde de assistência no futebol feminino, o Sporting apostou num futebol de contenção, conseguindo anular as ações ofensivas do Benfica, que só chegava à baliza de Hannah Seabert com lançamentos em profundidade, que aproveitavam a velocidade de Jéssica Silva ou de Cloé Lacasse, mas, na primeira parte, sem sucesso.

Aliás, foi Chandra Davidson, aos 20 minutos, que colocou a defesa do Benfica em sentido, quando, com um remate em arco, obrigou a guarda-redes Rute Costa a defender para canto.

Por isso, o nulo ao intervalo premiava por um lado o Sporting pela capacidade defensiva e, por outro, colocava a nu as dificuldades do Benfica em ligar o jogo nas ações ofensivas, sentindo fortemente a ausência de Pauleta, lesionada, que assumia esse papel.

Na segunda parte, as bicampeãs nacionais entraram determinadas em resolver rapidamente o jogo e, logo aos 47 minutos, Andreia Norton tentou a sorte 'do meio da rua', mas a bola acabou nas mãos de Hannah Seabert, guarda-redes que, aos 54, defendeu o desvio de Cloé Lacasse na sequência de livre direto.

Esta dupla voltaria a estar novamente em evidência aos 62 minutos, quando Jéssica Silva, na direita, cruzou para a cabeça da canadiana, tendo a guarda-redes norte-americana defendido pouco antes da linha de golo.

Contudo, com a equipa totalmente balanceada para frente, o Benfica acabou surpreendido aos 63 minutos, quando a brasileira Maiara Niehues, numa jogada de contra-ataque, apareceu na direita e, com um remate cruzado, a passe de Ana Capeta, bateu Rute Costa, estreando-se a marcar em Portugal.

O avançar do cronómetro intranquilizou as 'encarnadas' de tal forma, que, aos 85 minutos, Cloé Lacasse, apenas com Seabert, pela frente, não conseguiu fazer a igualdade, voltando o mesmo a acontecer, aos 88.

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- Sporting, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadora:

0-1, Maiara Niehues, 63 minutos.

Equipas:

- Benfica: Rute Costa, Catarina Amado, Ana Seiça, Carol Costa, Lúcia Neves, Andreia Faria (Christy Ucheibe, 46), Francisca Nazareth, Ana Vitória, Andreia Norton, Cloé Lacasse e Jéssica Silva (Marta Cintra, 71).

(Suplentes: Katelin Talbert, Sílvia Rebelo, Carolina Correia, Matilde Silva, Inês Simas, Christy Ucheibe, Anna Gasper, Marta Cintra e Beatriz Nogueira).

Treinadora: Filipa Patão.

- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia, Fátima Dutra, Maiara Niehues (Ana Teles, 73), Joana Martins (Vera Cid, 90+7), Andreia Bravo, Ana Capeta (Inês Gonçalves, 82), Diana Silva e Chandra Davidson (Brenda Pérez, 46)

(Suplentes: Catarina Potra, Leah Scarpelli, Sofia Silva, Brenda Pérez, Rita Fontemanha, Vera Cid, Ana Teles, Maria Ferreira e Inês Gonçalves).

Treinadora: Mariana Cabral.

Árbitra: Ana Amorim (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Maiara Niehues (41), Joana Martins (50) e Ana Capeta (77).

Assistência: 27.221 espetadores.

