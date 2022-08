Sorloth, de 26 anos, já representou a Real Sociedad na temporada anterior, também por empréstimo dos germânicos, e reforça os bascos num setor em que ficaram desfalcados devido à transferência do sueco Alexander Isak para o Newcastle, por 70 milhões de euros.

No Leipzig, pelo contrário, o avançado norueguês estava relegado para segundo plano, uma vez que enfrentava na equipa alemã a concorrência do português André Silva, do francês Nkunku, do alemão Timo Werner e do dinamarquês Yussuf Poulsen.

RPC // AJO

Lusa/fim