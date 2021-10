"Irei apoiar sempre o Cristiano Ronaldo em qualquer competição", sublinhou o treinador do Manchester United, antigo companheiro de equipa do internacional português e que atualmente é o seu treinador, com a transferência do futebolista para Manchester.

Solskjaer falava à imprensa na antevisão do jogo de domingo da Liga inglesa de futebol, em que o Liverpool, que tem no egípcio Mohamed Salah a sua grande 'estrela', visita o Manchester United (16:30), na nona jornada.

Sobre Salah, esclareceu que o avançado egípcio é um jogador "fantástico" e que está num grande momento de forma.

"Temos de estar ao nosso melhor nível para defendê-lo. Temos de fazer um grande trabalho. E não só contra ele. Sou um grande admirador do ataque deles. São jogadores que tens de anular durante 90 minutos, para manter a baliza a zero", disse.

Do lado dos 'reds', que ocupam o segundo lugar na Liga, a um ponto do líder Chelsea, o treinador alemão Juergen Klopp evitou comparações entre Salah e Cristiano Ronaldo.

"Porque é que temos de comparar Cristiano Ronaldo e Mo Salah? Obviamente que são dois jogadores de classe mundial, é como é. Diria que o pé esquerdo de Ronaldo não é mau, mas o do Mo será melhor. E o Cristiano no ar é melhor e tem um pé direito melhor. São os dois rápidos, e desesperados por marcarem golos, é isso, mas nunca pensei muito nisso, e não estou interessado nessa discussão", concluiu o treinador alemão.

O Manchester United, que tem feito um início de campeonato muito inconstante, é sexto classificado, com 14 pontos, enquanto o Liverpool segue em segundo lugar, com 18, a um da liderança.

RPM // AJO

Lusa/Fim