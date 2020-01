Sofia Kenin vence número um mundial e garante lugar na final

A tenista norte-americana Sofia Kenin, 15.ª do 'ranking' ATP classificou-se hoje para a final do Open da Austrália ao vencer a número um do mundo, Ashleigh Barty, por 7-6 (8/6) e 7-5.

