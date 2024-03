O novo emblema do Santa Clara é vermelho e branco, tem o milhafre, ave emblemática dos Açores, em grande plano e nele estão representados o nome do clube, a data de fundação (1921) e nove estrelas referentes às ilhas dos Açores.

Elaborado por Sérgio Marques, o símbolo vencedor recebeu 149 votos dos associados do clube açoriano, ficando o emblema proposto por Filipe Sousa no segundo lugar, com 87 votos, e o de Cristina Moreira em terceiro, com 12. Houve também dois votos nulos e 13 em branco.

No final da Assembleia Geral, o presidente do clube Ricardo Pacheco destacou a importância da SAD e clube terem adotado uma nova imagem.

"O Santa Clara necessita de uma identidade própria, porque desde o início deste século cresceu imenso. É a maior e mais conhecida instituição açoriana no mundo. Também é muito importante caminharmos de mãos juntas com a SAD. As pessoas têm que perceber que a SAD poderia ter avançado com o seu símbolo próprio e o clube ter outro, o que seria muito mau", admitiu.

Também Bruno Vicintin, presidente da SAD, marcou presença na Assembleia que decorreu no auditório do Colégio Castanheiro, em Ponta Delgada. O empresário brasileiro destacou a forma "democrática" do processo que culminou na adoção do novo símbolo.

"É impossível agradar a todos. Cada um tem o seu preferido, mas é muito importante o Santa Clara ter uma identidade própria, que representa uma Região e um povo. Mais de 90% votaram pela mudança do símbolo, por isso a democracia venceu", sublinhou.

Na ocasião compareceram 263 sócios, registando-se 241 votos a favor que houvesse a mudança e 22 votos contra.

