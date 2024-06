O jogador português, de 21 anos, ruma à equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, a título definitivo, depois de realizar cinco jogos em 2023, entre agosto e setembro, ao serviço do Colorado Rapids, do principal campeonato norte-americano, por empréstimo do FC Porto.

Com formação concluída no Leicester, formação inglesa que chegou a representar em dois jogos da Premier league e num da Liga Europa, entre fevereiro e março de 2021, o médio rumou aos 'dragões' em agosto desse ano e cumpriu 42 partidas pela equipa B, na II Liga, em duas temporadas.

Sidnei Tavares é o segundo reforço do Moreirense para 2024/25, depois de garantida a contratação do também médio Benny (ex-AVS).

TYME // PFO

Lusa/Fim