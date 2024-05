Em Sarajevo, onde decorre a competição, Shao Jieni, 57.ª classificada do ranking mundial, impôs-se à ucraniana Margaryta Pesotska, 75.ª da hierarquia da modalidade, por 4-2, pelos parciais de 4-11, 12-10, 8-11, 11-5, 11-7 e 11-4.

Shao Jieni vai defrontar ainda hoje a eslovaca Barbora Balazova, número 80 do mundo, nos quartos de final, fase da qual ficou arredada Fu Yu, sexta pré-designada e 70.ª do ranking, que foi batida por 4-1 pela húngara Georgina Pota, 66.ª da hierarquia, por 8-11, 3-11, 11-9, 6-11 e 9-11.

Depois de ambas terem superado a fase de grupos, disputada por 32 praticantes, só com triunfos, apenas Shao Jieni se mantém na corrida pelo apuramento para os Jogos Olímpicos por esta viz, reservado às duas finalistas, ainda que a final não se realize.

Fu Yu integrará o grupo que não se apurou na segunda ronda e será canalizado para uma nova fase eliminatória, com as duas finalistas a assegurarem também o passaporte para Paris2024, assim como a vencedora do encontro de atribuição do terceiro lugar.

O sexto lugar da Europa nos torneios individuais será atribuído através do ranking de 11 de junho.

Na prova masculina, Portugal já assegurou a presença na prova por equipas, o que garante a presença de dois atletas na prova individual, fechando já a quota máxima por país.

RPC (NFO) // AJO

Lusa/fim