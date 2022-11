Na lista final para o torneio, que se disputará entre 20 de novembro e 18 de dezembro, destacam-se as inclusões dos defesas Éder Militão, Alex Sandro, Alex Telles e Danilo e o médio Casemiro, todos antigos jogadores do FC Porto, assim como a do guarda-redes Ederson, que representou o Benfica.

O extremo Raphinha, o antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, também integra o lote final de Tite, que tem como principais referências Neymar, do Paris Saint-Germain, e o central Thiago Silva, do Chelsea, que se prepara para participar no quarto Mundial da carreira.

Em sentido inverso, não constam nos eleitos os avançados Roberto Firmino, do Liverpool, e o Gabriel Barbosa, do Flamengo.

O Brasil está inserido no Grupo G, juntamente com a Sérvia, Suíça e Camarões.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Alisson (Liverpool, Ing), Ederson (Manchester City, Ing) e Wéverton (Palmeiras).

- Defesas: Marquinhos (Paris Saint-Germain, Fra), Thiago Silva (Chelsea, Ing), Éder Militão (Real Madrid, Esp), Daniel Alves (Pumas, Mex), Danilo (Juventus, Ita), Bremer (Juventus, Ita), Alex Telles (Sevilha, Esp) e Alex Sandro (Juventus, Ita).

- Médios: Casemiro (Manchester United, Ing), Fabinho (Liverpool, Ing), Fred (Manchester United, Ing), Bruno Guimarães (Newcastle, Ing), Lucas Paquetá (West Ham, Ing) e Éverton Ribeiro (Flamengo).

- Avançados: Neymar (Paris Saint-Germain, Fra), Vinícius Junior (Real Madrid, Esp), Richarlison (Tottenham, Ing), Raphinha (FC Barcelona, Esp), Gabriel Jesus (Arsenal, Ing), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid, Esp), Antony (Manchester United, Ing) e Gabriel Martinelli (Arsenal, Ing).

AJC // AMG

Lusa/Fim