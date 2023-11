A jogar em casa, a Sérvia adiantou-se no marcador aos 17 minutos, com um golo de Veljkovic, mas a Bulgária deu a volta ao resultado, com tentos de Rusev, aos 59, e Despodov, aos 69, antes de Babic fazer o empate, aos 82.

Com este empate, os sérvios terminam no segundo lugar do Grupo G, atrás da também apurada Hungria e à frente de Montenegro, e vão disputar a fase final de um Europeu pela primeira vez enquanto Sérvia, apesar de no seu historial contarem com mais cinco presenças, então como Jugoslávia e República Federal da Jugoslávia.

A Sérvia junta-se, assim, a Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Países Baixos, Roménia, Suíça, Turquia e à anfitriã Alemanha no lote de seleções já apuradas.

