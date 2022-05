Horas depois de ser eliminado na segunda ronda de singulares, Borges juntou-se ao amigo Cabral para 'vingar-se' do seu carrasco, o búlgaro Dimitar Kuzmanov, que ao lado do italiano Lorenzo Giustino, foi derrotado pela dupla lusa por 6-2, 4-6 e 10-6, uma hora e 11 minutos.

Borges e Cabral, ambos nascidos em 1997, tornaram-se no domingo os primeiros portugueses a sagrarem-se campeões de pares do Estoril Open, naquela que foi a sua estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP.

Os dois nortenhos, terceiros cabeças de série em Praga, conquistaram oito 'challengers' nos últimos 12 meses e, depois do triunfo de hoje, vão defrontar nos 'quartos' o romeno Marius Copil e o australiano Max Purcell.

