"Temos de ser mais maduros, mais calculistas, mais frios em determinadas jogadas, durante o jogo, para não permitirmos que o adversário leve os pontos que tanto desejamos", disse Sérgio Vieira, na antevisão ao encontro da sexta jornada da competição.

Depois da derrota caseira com o Rio Ave (1-0), na jornada anterior, o técnico do Farense pôs em cima da mesa todas as possibilidades, após uma reflexão global no clube, mas a sua continuidade acabou por ser confirmada.

"O que resultou foi mantermos o caminho de tudo o que estávamos a fazer, e muito bem, tirando a questão dos pontos que fomos acumulando. Isso é que vai ter de mudar: vamos ter de, rapidamente, conquistar pontos para subir na tabela, porque temos a consciência de que temos feito muita coisa boa", analisou Sérgio Vieira.

O responsável do Farense destacou a forma como a equipa entra nas partidas e os "bons momentos" que proporciona, além do facto de "nunca ter sido massacrada ou dominada", para salientar a necessidade de uma maior "responsabilidade individual e coletiva".

"Temos o sentimento de que jamais fomos inferiores a qualquer adversário e de que, por pequenos detalhes, acabámos por perder pontos. Temos de perceber que estamos a disputar uma competição em que não podemos errar", afirmou.

Segundo Sérgio Vieira, a prioridade do Farense está bem definida para o encontro de sábado, no Estádio Nacional: "A prioridade tem de ser conquistar os pontos. Às vezes, mais do que jogar bem, é [preciso] conquistar os pontos."

O treinador da equipa algarvia, que vê no Belenenses SAD "uma equipa de qualidade, que fez um bom jogo no Estádio da Luz [derrota por 2-0, frente ao Benfica]", descartou efetuar muitas alterações ao 'onze' e à estratégia habitual.

"Vamos fazer um ou outro ajuste no sentido de sermos mais inteligentes na forma como disputamos os momentos do jogo. Simplesmente isso. Temos consciência de que temos feito coisas boas e não podemos estar aqui a alterar radicalmente, considerando que tudo o que aconteceu para trás está errado. Temos, simplesmente, de identificar o que não está bem e ajustar", assegurou Sérgio Vieira, que não poderá contar com César Martins e Djalma, devido a lesão.

O jogo entre Belenenses SAD, 15.º classificado, com cinco pontos, e Farense, 18.º e último, com apenas um ponto, realiza-se no sábado, às 15.30, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

