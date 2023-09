No encontro que marcou o arranque oficial da época 2023/24 das duas equipas, para a primeira fase da Taça da Liga, em 23 de julho, o Portimonense levou a melhor contra os amadorenses, por 3-1, sendo a única vitória dos algarvios até agora, em cinco partidas.

"Esse jogo foi bem lá atrás, só com duas semanas de trabalho, e naturalmente que há muita coisa a ser corrigida. Nem pode ser considerado um jogo oficial para nós, de uma forma racional. Agora sim, já com mais semanas, temos de olhar verdadeiramente e perceber, até agora, o que foi adquirido, assimilado e o que temos de melhorar. Temos de nos focar nos processos, em vez de nos resultados, posição na tabela ou o nome do adversário", assumiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Desse jogo para cá, com o 'mercado' ativo e o campeonato já a decorrer, o técnico do Estrela da Amadora notou muitas diferenças nos dois conjuntos, "quer a nível de rigor nos diferentes momentos do jogo, quer a nível de jogadores", elogiando o adversário.

"O Portimonense é uma equipa que conta com excelentes valores individuais, é muito bem orientada e tem estabilidade na I Liga. O facto de não ter ganho vale muito pouco. Respeitamos muito as características de cada adversário. O Portimonense tem vindo a evoluir jogo após jogo e sabemos que é extremamente forte. Só encarando cada rival com humildade é que estaremos mais perto de atingir resultados positivos", expressou.

As derrotas pesadas do conjunto de Portimão no início do campeonato podem ter dois efeitos, um positivo e um negativo, mas Sérgio Vieira espera, sobretudo, uma vontade em "dar uma resposta forte", contra um Estrela motivado pela primeira vitória na I Liga.

"Quando se vive de momentos bons, sente-se melhor, mas, se não for bem conduzido e interpretado por homens de caráter, às vezes o pessoal relaxa. É uma armadilha e nós não queremos isso. Vamos ser sempre responsáveis. Não nos vamos iludir com vitórias, como também não nos vamos deprimir com a derrota. O campeonato é uma maratona de muitas semanas e jornadas", alertou o técnico, no seu segundo ano nos 'estrelistas'.

No último dia do mercado de transferências, Sérgio Vieira garante que este será um dia "calmo e tranquilo" nesse capítulo, embora 'confirmando' a contratação do avançado André Luís, que será anunciado de forma oficial nas próximas horas, estando confiante com o plantel que tem à disposição, mas sem dúvidas no 'onze', que já está escolhido.

"Neste momento, não tenho dúvidas. O 'onze' está escolhido, mas confio em todos os jogadores, que escolhemos e avaliámos muito bem. Ponderámos a nível de caráter e personalidade, para estimular um grupo unido, coeso, guerreiro e solidário, bem como comprometido com os objetivos. Todos os jogadores que vão ficar no plantel estão, em todas as vertentes, capacitados para ajudar o Estrela a atingir os seus objetivos", disse.

O extremo brasileiro Léo Jabá, um dos reforços do clube da Reboleira, também marcou presença na conferência de imprensa, na qual reforçou a motivação sentida pelo grupo após a vitória diante do Estoril Praia (2-1), estando a vivenciar uma "experiência boa".

"Venho a evoluir desde o meu início e todos me têm passado confiança. Venho de uma realidade completamente diferente, estou a adaptar-me, mas todos me estão a ajudar desde o primeiro momento. Jogo a jogo, treino a treino, mostrarei qualidade", afirmou.

O Estrela da Amadora, 14.º classificado, com três pontos, visita o Portimonense, 17.º e penúltimo, com um ponto, no sábado, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, numa partida que será arbitrada por Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.

