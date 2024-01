O treinador de 41 anos mostrou-se ciente de que poderá vir a existir um encaixe tático no embate entre vimaranenses e amadorenses, pelo facto de ambos os conjuntos apresentarem linhas de três defesas, considerando que nenhuma das equipas retirará vantagem dessa situação.

"Não acredito que possa ser mais fácil ou mais difícil para qualquer das equipas por causa do sistema. O sistema é uma coisa estática, mas, dentro dele, a parte estratégica é algo que varia de jogo para jogo. Já tivemos confrontos com equipas com o mesmo sistema, mas as dinâmicas são diferentes", explicou o técnico, na antevisão da partida com os minhotos.

Sérgio Vieira não olha para qualquer desforra relativamente à primeira jornada do campeonato, na qual o Estrela da Amadora foi derrotado em sua casa pelo Vitória de Guimarães (0-1), admitindo que reforços como Rodrigo Pinho possam melhorar a sua equipa.

"Acredito que com a chegada de reforços, como foi o caso do Rodrigo Pinho, com o crescimento dos que já estão cá e também o amadurecimento da própria época desportiva, um tempo melhor e os próprios relvados, com mais qualidade na fase de início de primavera, é natural que consigamos melhorar", perspetivou.

Ao lado de Sérgio Vieira, também o médio Pedro Sá anteviu a deslocação a Guimarães, assinalando o bom momento de forma em que atualmente se encontra após ter regressado à titularidade na jornada anterior, frente ao Gil Vicente (1-1).

"Nesta época realizei 10 jogos, falhei sete, sendo este o nosso 18.º jogo. Sinto-me bem e na semana passada fui titular. Agora, espero dar seguimento e com confiança ao máximo, treinando sempre bem para jogo após jogo, treino após treino, poder superar-me e os índices físicos também aumentarem", transmitiu o médio de 30 anos.

O Estrela da Amadora empatou 1-1 no campo do Gil Vicente, na última jornada, e apenas venceu uma vez como visitante na I Liga, perante o Casa Pia (0-1), em 08 de outubro.

O guarda-redes António Filipe e os defesas Miguel Lopes e Jean Felipe serão baixas por lesão, tal como os angolanos Kialonda Gaspar e Manuel Keliano, que representam o seu país na Taça das Nações Africanas.

O Estrela da Amadora, 11.º classificado, com 18 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quinto colocado, com 33, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

