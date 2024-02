"A equipa está extremamente motivada, até pela injeção de motivação no fim do jogo com o Estoril Praia, demonstrativo da alma do clube e dos verdadeiros estrelistas. Sentimos aquela bancada cheia a apoiar-nos e a digerir connosco a derrota. Estamos mais determinados do que nunca para lutar pelos três pontos e olhar para o futuro sempre com esta alma", disse.

Em conferência de imprensa de antevisão do próximo duelo, Sérgio Vieira abordou o desaire na visita ao Estoril Praia (1-0), o terceiro consecutivo, que coloca os 'tricolores' na 16.ª e antepenúltima posição da tabela classificativa, lembrando as circunstâncias decorrentes da partida, dada a instabilidade e a estreia de alguns reforços de inverno.

"Daqui para a frente, vamos estar muito mais fortes e com aquela energia que tivemos quando, na época passada, perdemos o lugar de acesso direto à I Liga. Aí é que se viu a alma, pois conseguimos unir forças e regressar à I Liga 14 anos depois. Daqui até maio, vai ser a mesma lógica", assumiu.

Rúben Lima, Nilton Varela, Nanu e Leonel Bucca estrearam-se no último duelo, em que se notou "claramente que era a primeira vez que aquele 'onze' estava a jogar junto", estando ainda de regresso Gaspar e Keliano, que representaram a seleção angolana na Taça das Nações Africanas (CAN), e Lucão, após o empréstimo ao Red Bull Bragantino.

"Olhar para os dois jogos anteriores com o Portimonense será redutor e negligente da nossa parte. De lá para cá, houve mudanças na equipa deles e aqui houve momentos menos bons, de perda de jogadores e instabilidade. Estamos a caminhar para ter esse fator da estabilidade e ter praticamente todos os jogadores disponíveis. É um jogo com particularidades diferentes, mas ambicionamos muito estar bem, jogar bem e conquistar os três pontos", salientou Sérgio Vieira, de 41 anos.

O guarda-redes Bruno Brígido também marcou presença na conferência de imprensa, após agarrar novamente a titularidade na baliza na sequência de uma lesão grave que o afastou durante cerca de três meses e com a qual "aprendeu muita coisa", estando ainda num processo de adaptação a um "novo Bruno" e a caminhar para o seu melhor.

"Não é a primeira vez que vamos defrontar o Portimonense esta época, sabemos como trabalham e as dinâmicas individuais que têm. É uma equipa forte, que está a fazer um campeonato competente, mas estamos cientes das capacidades e do que temos feito esta época. No último jogo, mesmo após a derrota, sentimos o apoio dos adeptos. Por vezes, o ponto de viragem está nesses detalhes. Vamos agarrar isso e levar para dentro de campo. É um jogo muito importante e queremos dar resposta aos adeptos", frisou.

O Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, com 18 pontos, recebe na sexta-feira o Portimonense, 13.º, com 21, em jogo da 21.ª ronda da I Liga, no Estádio José Gomes, pelas 20:15, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

DYRP // VR

Lusa/Fim