O técnico da formação do Estrela da Amadora mostrou-se tranquilo com o processo de crescimento do coletivo e espera uma resposta positiva da equipa no jogo de estreia na I Liga.

"Estamos no início da caminhada. Temos muito para trabalhar, potenciar, por isso estou tranquilo. Queremos corrigir os erros que tivemos durante os momentos competitivos da pré-temporada. A equipa tem maturidade suficiente para proporcionar um bom espetáculo frente ao Guimarães. Estou um pouco alerta apenas para alguns aspetos de performance individual e física, porque a temperatura à hora do jogo irá pesar um pouco no rendimento dos jogadores", vincou em conferência de imprensa.

Deixando elogios ao Vitória de Guimarães, pela história e qualidade do plantel vimaranense, Sérgio Vieira reconheceu, por outro lado, que os tricolores não podem ficar "iludidos" com a eliminação do adversário da Liga Conferência.

"Esse fator não nos pode fazer relaxar. Não vamos cair nessa armadilha. Reconhecemos a qualidade e potencial que eles têm enquanto equipa, e do seu treinador, mas olhamos principalmente para nós e queremos fazer um grande jogo, sabendo que ainda estamos longe do nosso melhor. É um processo contínuo que queremos acelerar, e que muito provavelmente irá até final da temporada", vincou.

Para Sérgio Vieira, a renovação do contrato com o Estrela foi natural e uma consequência das sinergias existentes entre treinador e administração, lembrando, no entanto, que o mais importante é ajudar no crescimento estrutural do clube.

"A renovação não mexe em nada com o meu rigor, seriedade, ambição e determinação em querer continuar a potenciar o Estrela. Para mim, os contratos valem muito pouco. O mais importante é o caráter das pessoas envolvidas. Tudo o que conseguirmos conquistar será mérito de todos", indicou.

As contratações do plantel foram curtas, mas feitas com critério, segundo o técnico amadorense.

"Quem chegou sabe que veio para acrescentar valor. Naturalmente que o mercado ainda não está fechado, e temos tempo para refletir sobre isso, mas acreditamos muito nos que cá estavam, e sabem que também têm potencial para continuar a crescer", exprimiu.

O regresso do Estrela da Amadora à I Liga será um momento importante para a equipa e para o emblema tricolor, mas também especial para o avançado Ronaldo Tavares, que se irá estrear na principal competição do futebol nacional.

"É uma boa oportunidade e um sonho para mim. É a primeira vez que vou jogar na I Liga, e irei dar o meu melhor para ajudar o Estrela a dignificar todo o trabalho que tem sido feito recentemente", afirmou.

O avançado dos tricolores não teme a concorrência do plantel e em termos individuais espera superar a dezena de golos no campeonato.

"É bom ter mais competitividade, pois temos que estar sempre no limite. O principal objetivo é poder ajudar a equipa. Ainda não estabeleci uma meta, mas os dados dos meus registos enquanto profissional dão uma média de 10 golos, por isso espero conseguir bater os 10 golos nesta temporada", admitiu.

O Estrela da Amadora recebe no domingo o Vitória de Guimarães, pelas 18:00, no Estádio José Gomes, em jogo a contar para a primeira jornada da I Liga portuguesa. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

