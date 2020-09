O guarda-redes, de 27 anos, cumpriu toda a formação no clube espanhol, atual campeão da Liga Europa, e fez a estreia pela equipa principal em setembro de 2014, mantendo-se com o estatuto de habitual titular até ser cedido pela primeira vez, em 2018/19, aos ingleses do Fulham.

No campeão francês, Rico foi opção em apenas 10 jogos, uma vez que Keylor Navas foi quase sempre a primeira escolha, mas, ainda assim, acabou por ter um contributo importante na inédita 'final a 8' da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, quando substituiu o costa-riquenho nos quartos de final e nas 'meias'.

Na final da prova, já com Navas na baliza, o PSG acabou por perder frente aos alemães do Bayern de Munique, por 1-0.

