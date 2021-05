"ZZ, único e irrepetível. Desejo-te o melhor. Mereces, tens direito a isso. Aproveita a vida, aproveita a tua família. Forte abraço, Mister", escreveu o defesa central, um dos mais emblemáticos jogadores do plantel 'merengue'.

Foram várias as vozes da equipa que se manifestaram hoje, pouco depois de o Real Madrid comunicar que Zidane, o segundo treinador mais laureado da história do clube, com 11 títulos, três dos quais de forma consecutiva na Liga dos Campeões, vai deixar o clube.

O avançado francês Karim Benzema, goleador do Real Madrid, disse estar orgulhoso por ter "podido crescer" com o compatriota, enquanto o também francês Raphael Varane salientou a importância do treinador.

"ZZ. O Maestro. Desde que cheguei, há 10 anos, a Madrid foste, mais do que um treinador, um mentor. Ajudaste-me a desenvolver como jogar e como pessoa", escreveu também nas redes sociais o central, que chegou a Madrid com apenas 18 anos.

Varane lembrou ainda que Zidane soube levar, com classe, "uma geração de ouro" até ao topo e fê-lo várias vezes.

Foi também com muitos elogios que Dani Carvajal se despediu do treinador, com o lateral direito a considerar, igualmente, que Zidane o tornou melhor jogador, numa mensagem em que deseja que os dois se voltem a "encontrar no futuro".

O Real Madrid comunicou hoje que Zidane decidiu "dar por concluída a sua atual etapa como treinador" no clube.

"É tempo de respeitar a sua decisão e mostrar o nosso agradecimento pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão durante estes anos todos", referiu o clube da liga espanhola, no sítio oficial na internet.

