Pérez, que conquistou a segunda vitória da carreira, depois de vencer em Sakhir, em 2020, terminou com 1,385 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) e 2,762s face ao francês Pierre Gasly (Alfa Tauti).

Com estes resultados, Max VerStappen, que abandonou a cinco voltas do fim, mantém o comando do campeonato com 105 pontos, contra os 101 do campeão em título Lewis Hamilton (Mercedes), que perdeu a segunda posição na última volta, ao falhar travagem.

AGYR // PFO

Lusa/Fim