"Acredito que jogar contra o Benfica pode ter peso para muitas pessoas. Para nós, é um jogo. Já disse bastantes vezes que não festejamos vitórias, mas sim títulos. Se existiram festejos um bocadinho mais exagerados, aproveito para pedir desculpas, pois não era a intenção. Sei que esta semana saiu uma foto que não me agradou. Já falei disso com os atletas. Festejamos no final se tivermos motivos", apontou, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, foi publicada nas redes sociais uma fotografia em que Wendell, Pepê, Galeno e Evanilson mostram cinco dedos em riste, numa alusão ao resultado do clássico realizado no dia anterior, que igualou o êxito caseiro mais amplo de sempre do FC Porto diante do Benfica na I Liga e confirmou a ultrapassagem do Sporting às 'águias' no topo.

"Faz parte do nosso trabalho ganhar jogos de uma maneira mais ou menos dilatada. Não gosto de algumas situações, apesar de a culpa ser de outras pessoas. Não o deviam ter feito e já tive a oportunidade de falar com os meus atletas. Somos um grupo trabalhador, sério e que respeita muito o adversário. É assim que vamos continuar a ser", adicionou.

Sérgio Conceição aplaudiu uma "exibição convincente", mas descartou que haja firmeza extra para as últimas 10 jornadas, numa altura em que o FC Porto é terceiro colocado e segue a seis pontos do Benfica, segundo, e a sete do líder Sporting (menos um desafio).

"A confiança vem com o trabalho diário. Depois, há partidas mais e menos conseguidas. Massacrámos em Barcelos [no empate 1-1 com o Gil Vicente, da 23.ª ronda]. Esse duelo poderia ter acabado 6-1 ou 7-1 para nós e aí já se falaria num momento de sonho do FC Porto, mas viveram-se momentos de tormenta e ficámos bastante tristes e frustrados. Foi dos encontros mais fáceis para chegar à baliza contrária. Contra o Rio Ave [0-0 em casa, para a 20.ª] aconteceu o mesmo e estamos a falar de quatro pontos perdidos", analisou.

Pressionado por uma vitória nos últimos cinco duelos fora de casa para o campeonato, o FC Porto precaveu-se para os "diferentes cenários" do Portimonense, cuja equipa "varia muito de sistema", apresenta "alas muito rápidos" e mostra-se "forte nas bolas paradas".

A visita ao Algarve antecede a partida em Londres face aos ingleses do Arsenal, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual os 'azuis e brancos' defenderão uma vantagem de 1-0, com Sérgio Conceição a dispensar qualquer gestão.

"Acho que nenhum treinador prepara dois jogos. Se pensar em Londres, de certeza que vamos ter um dissabor em Portimão e não queremos isso. Não dar sequência a um bom jogo seria mau para a equipa a todos os níveis e perderíamos até algum desse estado positivo. O nosso foco é o Portimonense, que já nos vai dar bastantes dificuldades. Não precisamos de arranjar outras", advertiu o técnico, que tem dois futebolistas em dúvida.

O defesa-esquerdo brasileiro Wendell evoluiu hoje para treino integrado condicionado e juntou-se ao avançado iraniano Mehdi Taremi nessa fase da recuperação, ao passo que Gonçalo Ribeiro, Iván Marcano e Zaidu mantêm-se em tratamento às respetivas lesões.

O FC Porto, terceiro classificado, com 52 pontos, visita o Portimonense, 14.º, com 23, na sexta-feira, a partir das 18:45, no Estádio Municipal de Portimão, no encontro de abertura da 25.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

RYTF // VR

Lusa/Fim