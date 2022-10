"É uma deslocação tradicionalmente difícil. É verdade que o Santa Clara não está a fazer um campeonato consoante a qualidade individual da equipa. Cabe-nos fazer uma partida competente e ter o espírito do nosso último jogo. Se formos competitivos dessa forma, as coisas podem ser mais fáceis de atingir", notou o técnico, em conferência de imprensa.

Horas depois da vitória perante o Club Brugge (4-0), da quinta ronda do Grupo C da Liga dos Campeões, o empate caseiro do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen (2-2) confirmou a 13.ª qualificação de sempre dos 'dragões' para os oitavos de final da prova.

"O festejo [no avião] teve a ver com um objetivo traçado no início da época. Não festejo vitórias, mas festejei um objetivo. O grupo de trabalho está consciente de que ganhámos em Leverkusen [3-0, na quarta jornada] e não fizemos festa nenhuma. Obviamente, a 'Champions' ainda não acabou e vamos ter mais um jogo, mas agora é para pensar no campeonato. Na nossa cabeça, o mais importante é o jogo com o Santa Clara", frisou.

Cinco dias antes da goleada na Bélgica, o FC Porto interrompeu a melhor sequência de resultados da época, com cinco triunfos seguidos, ao perder na receção ao líder invicto Benfica (0-1), para ficar a seis pontos do topo e em igualdade com o Sporting de Braga.

"Uma vitória [nos Açores] é importante nesta caminhada longa. Não podemos esquecer que não conseguimos vencer o último jogo e aumentámos o fosso para o primeiro lugar. Queremos encurtá-lo rapidamente para termos na nossa cabeça o mais importante, que passa por chegar ao fim e tentar ganhar o campeonato", estabeleceu Sérgio Conceição.

Ressalvando que "todas as batalhas são decisivas" e "não se pode facilitar em nada", o técnico portista lembrou os "jovens de grande potencial" do Santa Clara e manifestou-se convencido de um "percurso interessante na I Liga", mesmo que os insulares ainda "não estejam a funcionar tão bem coletivamente como desejaria" o seu homólogo Mário Silva.

"É um desafio importante para mostrar essa solidez e consistência enquanto equipa que estamos sempre à procura. Em termos mediáticos, não é um jogo de 'Champions', mas, com certeza, será para o Santa Clara, porque vai jogar contra o campeão nacional. Eles estão supermotivados e vamos ter de estar, no mínimo, no mesmo nível de motivação. Isso é extremamente importante para definir o próprio jogo, que será difícil", enquadrou.

Ausentes da convocatória de 23 atletas de Sérgio Conceição ficaram o defesa e capitão Pepe e o avançado brasileiro Evanilson, que debelam uma entorse no joelho esquerdo e uma mialgia de esforço na coxa direita, respetivamente, bem como o médio canadiano Stephen Eustáquio, castigado, após a expulsão com duplo cartão amarelo no clássico.

"Eu não sou selecionador nem faço parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O Pepe está a recuperar para dar o seu contributo à equipa o mais rápido possível. Quando se lesionou, disse que seria uma lesão chata a nível de recuperação, até porque a sofri quando era jogador. Tem sido diariamente avaliado e vamos percebendo a sua evolução, mas não sei até que ponto poderá estar disponível nas próximas semanas. Acho muito difícil. É uma questão de tempo, mas não sei precisar quanto", detalhou o técnico, cuja convocatória já reintegrou o defesa João Mário, alvo de castigo na Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição enfrenta nos Açores um jogo de suspensão, após ter sido admoestado com cartão vermelho direto no final do clássico, por causa de "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" para a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro.

Expulso nas provas nacionais pela 20.ª ocasião, metade das quais como treinador do FC Porto, que comanda desde 2017/18, o ex-internacional português será rendido no banco pelo adjunto Vítor Bruno, que soma 10 triunfos em 10 jogos orientados nessa condição.

Os 'dragões', que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

