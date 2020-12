O técnico dos 'dragões' abordou o assunto à margem da antevisão ao jogo com o Tondela, deste sábado, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando foi confrontado com a diferença de orçamentos entre os dois clubes.

"Já estive em equipas mais pequenas, com outros orçamentos e fui sempre um treinador que privilegiava a organização defensiva. Isso não quer dizer que provoque o antijogo. Nunca critiquei um colega por vir jogar com dez jogadores atrás da linha da bola. Se alguém quiser procurar declarações minhas a criticar um treinador por isso... [vale] um milhão de euros. Podem procurar à vontade", disse Sérgio Conceição.

Sobre o duelo com os beirões, Sérgio Conceição perspetivou um jogo onde o FC Porto "tem de estar no seu melhor", lembrando que o adversário tem uma "equipa positiva que gosta de jogar".

"[O Tondela] Não fez muitos golos, mas é das equipas que tem mais bolas nos ferros. Isso é sinal de um pouco de falta de sorte e espero que continue amanhã [sábado], mas teremos de ser uma equipa forte em todos os momentos do jogo para ganharmos a uma equipa positiva e que gosta de jogar", disse o treinador portista.

O técnico garantiu "conhecer bem a dinâmica coletiva do Tondela" e assegurou que o seu conjunto está preparado para "mudar o chip" em relação ao último desafio, frente ao Manchester City, para a Liga dos Campeões, onde logrou um empate sem golos, que valeu a qualificação para os oitavos de final da prova.

"São competições diferentes, e o campeonato é o principal para nós. Temos de dar uma resposta de acordo com o que disse antes do Santa Clara, pois a nossa verdadeira 'Champions' é esta. Este é o jogo mais importante, sem dúvida, não só por ser o próximo, mas também por ser o nosso objetivo principal", frisou Sérgio Conceição.

Ainda assim, o técnico reconheceu a importância financeira para o clube de ter garantido a qualificação para os oitavos de final da 'Champions', embora considerando que tal é uma consequência do seu trabalho.

"O meu trabalho é ganhar jogos e potenciar jogadores, que é também importante para alguns em alguns encaixes financeiros que possam acontecer. Fico contente porque dá alguma estabilidade que neste momento que atravessamos é sempre importante. A Liga dos Campeões nesse sentido é fundamental para os clubes. Fico feliz, mas não penso muito nisso", desabafou.

Sérgio Conceição agradeceu ainda as palavras de elogio do treinador do Benfica, Jorge Jesus, sobre o apuramento do FC Porto para a fase seguinte da Liga dos Campeões, e retribuiu.

"Da mesma forma dou os parabéns à passagem do Benfica e do Sporting de Braga, que têm feito um trajeto fantástico, numa fase de grupos nada fácil, e ainda ontem [quinta-feira] fez um excelente jogo. As equipas portuguesas estão de parabéns", disse Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto considerou, também, que "seria engraçado" um painel de comentadores televisivos composto por si e pelos homólogos Jorge Jesus e Carlos Carvalhal.

"Acredito que falaríamos de futebol e não do futebol. Há muitas coisas que são comentadas que têm impacto em termos de audiência, mas há coisas sobre o jogo e as equipas que acho que as pessoas gostariam de ouvir, embora também haja o que não entendem tanto e gostam de ouvir umas pessoas dizerem disparates que se calhar dão audiência. Mas devia ser um painel engraçado", gracejou Sérgio Conceição.

Para o jogo deste sábado, frente ao Tondela, o treinador do FC Porto reconheceu que o avançado Corona, a contas com um traumatismo, ainda está em dúvida, tal como Pepe, também com problemas físicos. Marcano e Mbaye, a recuperarem de lesão, e Loum, com covid-19, estarão fora das opções.

O FC Porto, quarto classificado com 16 pontos, recebe este sábado do Tondela, 14.º com oito, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa

JPYG // NFO

Lusa/Fim